Pelo menos sete pessoas morrem em tiroteio na Califórnia

Pelo menos sete pessoas foram mortas em um tiroteio perto do campus da cidade californiana de Santa Bárbara, incluindo o suspeito do tiroteio, informou a imprensa local neste sábado.

A cadeia KEYT-TV informou que outras sete pessoas foram feridas no tiroteio na noite de sexta-feira na cidade de Isla Vista, perto do campus da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.

Testemunhas relataram ter visto uma BMW preta em alta velocidade disparando em pessoas e outros objetos em Isla Vista, informou a rede de TV.

A TV acrescentou que o atirador trocou tiros com a polícia antes de bater em um carro estacionado. O suspeito foi encontrado morto dentro do veículo onde as autoridades recuperaram uma arma.

Uma porta-voz do escritório do xerife de Santa Barbara County não pode ser imediatamente contatado para comentar o assunto.