Pelo menos uma pessoa morre após navio afundar na Península da Coreia

(Atualizada às 23h45) SEUL - Um navio sul-coreano de passageiros carregando mais de 470 pessoas afundou na costa sul do país na manhã da quarta-feira, 16 (horário local), começo da madrugada no Brasil. Pelo menos uma pessoa morreu, de acordo com a Guarda Costeira da Coreia do Sul.

O navio, identificado como Sewol, carregava 325 estudantes do ensino médio que iriam para a ilha de Jeju. Todos os alunos foram resgatados.

Ao começar tombar, a tripulação enviou um pedido de socorro para a Guarda Costeira. Ao todo, 18 helicópteros e 34 barcos de resgate foram enviados para a região. / REUTERS e AP

Navio afundou entre a Península da Coreia e a Ilha de Jeju, a cerca de 50 quilômetros do continente. (Foto: AP)