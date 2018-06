Pelo Twitter, papa apoia marcha contra aborto nos EUA

"Eu estou participando da Marcha pela Vida através de minhas orações. Que Deus nos ajude a respeitar todas as vidas, especialmente as mais frágeis", escreveu o pontífice em seu perfil no Twitter.

Milhares de manifestantes contrários ao aborto se reúnem para protestar contra decisão da Suprema Corte norte-americana que, em 1973, declarou o direito constitucional ao aborto.

O grupo antiaborto marchará do Capitólio até a sede da Suprema Corte. O protesto ocorre justamente no 41º aniversário do caso Roe versus Wade, pelo qual a justiça dos EUA reconheceu o direito ao aborto.

Os organizadores da marcha disseram que o tema da mobilização deste ano é a adoção, que é vista pelo manifestantes como uma alternativa ao aborto. Fonte: Associated Press.