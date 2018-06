Peña Nieto assume e restitui poder do PRI Enrique Peña Nieto assumiu ontem a presidência do México, numa breve cerimônia realizada no Palácio Nacional, sede do Poder Executivo. Na solenidade de transferência do poder, pouco depois da meia-noite local, Felipe Calderón entregou a bandeira do México ao seu sucessor, do Partido Revolucionário Institucional (PRI) e vencedor das eleições de 1.º de julho. A cerimônia de posse perante o Congresso ocorreu ontem à tarde.