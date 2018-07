Peña Nieto lidera eleições mexicanas com quase 50% das urnas apuradas

MÉXICO - O candidato do PRI, Enrique Peña Nieto, lidera a apuração parcial das eleições mexicanas ao somar 38,86% dos votos, após ser divulgada nesta quarta-feira, 4, a contagem oficial de metade das mesas de votação. Os dados foram proporcionados durante uma reunião do Conselho Geral do Instituto Federal Eleitoral (IFE), que esteve dedicada em sua primeira parte ao que foi qualificado como um "erro de comunicação" na difusão prévia dos dados da apuração.

O relatório que dá o primeiro lugar a Peña Nieto corresponde a 71.605 mesas de votação, ou seja, 49,92% do total, com os dados considerados até 20h50 locais (22h50 de Brasília). Em segundo lugar figura o aspirante de uma aliança de três partidos esquerdistas, Andrés Manuel López Obrador, com 30,97%, que é seguido pela candidata do governante Partido Ação Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, com 25,47%.

Na sequência, aparece o aspirante do Partido Nova Aliança (Panal), Gabriel Quadri, com apenas 2,25%, enquanto o restante corresponde a votos nulos ou em branco. Antes da divulgação desses dados, o IFE falara em um "erro de comunicação", porque estavam sendo somadas as mesas eleitorais que haviam sido computadas com as que estão pendentes de apuração.

As autoridades eleitorais informaram que voltarão a ser contabilizados os votos de 54,5% das atas da eleição presidencial por várias razões, incluindo inconsistências nas atas de votação ou porque a diferença entre o primeiro e o segundo lugar foi menor ou igual a 1%. A previsão é que nesta quinta-feira seja anunciada a contagem definitiva das eleições presidenciais. Esses dados estão pendentes das impugnações que podem ser apresentadas pelos partidos políticos, que teriam de ser resolvidas pelos tribunais eleitorais.