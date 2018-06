Peña Nieto se recusa a receber Capriles

"Não podemos fazer parte de um conflito interno, nem nos posicionarmos", explicou Peña Nieto durante conferência em Londres.

Capriles iniciou viagem por vários países do continente americano em busca de solidariedade e para "denunciar a situação" na Venezuela.

O opositor de Nicolás Maduro afirmou que pretende visitar Brasil, Chile, Peru e México. Ele já viajou à Colômbia. Seu encontro com o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, gerou conflitos com Maduro. Fonte: Associated Press.