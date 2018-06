Peña Nieto toma posse no México e marca volta do PRI

Na cerimônia de transferência do poder, pouco após a meia-noite local, Felipe Calderón entregou a bandeira do México ao seu sucessor, do Partido Revolucionário Institucional (PRI) e vencedor das eleições de 1º de julho. O ato ocorreu nos primeiros minutos deste sábado e a cerimônia de posse perante o Congresso está prevista para à tarde (pelo horário de Brasília).

A posse de Peña Nieto marca a volta ao poder do PRI, que governou o México por mais de sete décadas antes de ser apeado do governo, há 12 anos.

Peña Nieto prometeu governar democraticamente e com transparência. Mas seu primeiro gesto, antes mesmo da posse, evidenciou uma forte ligação com o passado. Ao anunciar o gabinete, na sexta-feira, Peña Nieto recorreu à velha guarda do partido e a novos tecnocratas para formar seu governo.

"Não acho que haja um ''novo PRI''", comentou Rodrigo Aguilera, analista da Economist Intelligence Unit no México. "Há uma nova geração de membros do PRI, mas eles não representam uma perspectiva fundamentalmente diferente." As informações são das Associated Press.