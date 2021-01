Pence diz que não vai travar reconhecimento de vitória de Biden

WASHINGTON - Em uma decisão que desafia a pressão do presidente Donald Trump, o vice-presidente Mike Pence disse nesta quarta-feira, 6, que não tem o poder de descartar votos eleitorais que farão do democrata Joe Biden o próximo presidente americano em 20 de janeiro. A declaração foi dada em um comunicado emitido minutos antes de começar a presidir a sessão conjunta do Congresso para contar os votos.

Pence citou o seu juramento de apoiar e defender a Constituição que "o restringe de reivindicar autoridade unilateral para determinar quais votos eleitorais devem ser contados e quais não deveriam".

"Dada a controvérsia em torno da eleição deste ano, alguns abordam a tradição deste ano com grande expectativa, outros com desdém ", escreveu Pence. "Alguns acreditam que, como vice-presidente, eu deveria ser capaz de aceitar ou rejeitar votos eleitorais unilateralmente. Outros acreditam que os votos eleitorais nunca devem ser contestados em uma sessão conjunta do Congresso", continuou, para afirmar que depois de um estudo cuidadoso das leis e da Constituição, nenhuma das visões está correta.

A partir das 15h (13h locais), Pence começou a abrir as certidões dos votos de cada Estado para apresentá-los aos parlamentares da Câmara e Senado em ordem alfabética. Houve objeção nos primeiros votos, do Arizona, e a sessão foi interrompida para voltar depois de duas horas.

Ao final da contagem, Pence anuncia quem teve a maioria dos votos para presidente e vice. Apesar de sua atribuição amplamente cerimonial, Pence enfrentou pressão do presidente e legiões de apoiadores que querem que ele use o momento para reverter a derrota de Trump.

"Se Mike Pence fizer a coisa certa, ganhamos a eleição", disse Trump a milhares de apoiadores que se reuniram em Washington nesta quarta horas antes do início da cerimônia.