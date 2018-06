Pence encontrará comunidade venezuelana nos EUA após viagem à América Latina

WASHINGTON - Após retornar de uma viagem à América Latina na qual discutiu a crise na Venezuela com líderes da região, o vice-presidente americano, Mike Pence, deve discutir a questão com representantes da comunidade venezuelana no exílio nem Miami. Em pauta, segundo a Casa Branca, está o cenário de devastação e distúrbios que o país tem enfrentado nos últimos meses. Pence estará acompanhado do governador da Flórida, Rick Scott, do senador republicano Marco Rubio e do deputado Mario Díaz-Balart.

O encontro ocorrerá na Igreja Nuestra Señora de Guadalupe e Pence deve discursar para a comunidade venezuelana na cidade.

Na semana passsada, o vice de Trump esteve na Colômbia, Chile, Argentina e Panamá logo após o presidente afirmar que cogita de uma solução militar para a crise venezuelana - algo rechaçado pelos países da região. Com presidentes desses países, Pence prometeu priorizar a via diplomática.

"É incrível pensar que um dos países mais ricos a América do Sul no último século colapsa frente a pobreza e a ditadura", disse Pence. "Um Estado falido na Venezuela impulsará uma migração ilegal ainda maior para a América Central e nosso país, comprometendo nossas fronteiras e nossa economia." / EFE