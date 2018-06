Pence vai representar os EUA na Conferência de Munique

WASHINGTON - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, vai representar o país no sábado, 18, na Conferência de Segurança de Munique, que vai reunir líderes mundiais e representantes da indústria militar e de defesa. A participação foi confirmada pela Casa Branca no final da noite de quinta-feira, 15.

De acordo com um conselheiro da Casa Branca, Pence vai destacar em seu discurso que a Europa é um "parceiro indispensável" dos Estados Unidos, uma mensagem que ele vai repetir privativamente em encontros com dezenas de líderes.

Em Munique, Pence vai ter uma série de agendas bilaterais. São esperados encontros com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. O vice-presidente vai enfatizar que a Rússia e a Ucrânia necessitam de implementar completamente o acordo de cessar-fogo de Minsk.

Ele também vai discutir operações de contraterrorismo com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e a luta contra o Estado Islâmico com os primeiros-ministros do Iraque, Haider al-Abadi, e Turquia, Binali Yildirim.

Na segunda-feira, 20, Pence vai a Bruxelas, onde tem reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg. / REUTERS