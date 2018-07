Pentágono acelera aval a sucessor O general Joseph A. Dunford, comandante-adjunto do Corpo de Fuzileiros Navais, nomeado no mês passado pelo presidente Barack Obama para suceder ao general John Allen no Afeganistão, será ouvido em audiência para sua confirmação no posto. No comunicado, o secretário de Defesa, Leon Panetta, insistiu que o Senado decida rapidamente a nomeação. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Tommy Vietor, declarou ontem que Obama também acha que o Senado deve confirmar rapidamente o general Dunford.