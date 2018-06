Pentágono admite pena de morte para suspeito O sargento americano responsável pelo massacre de 16 pessoas no domingo perto de Kandahar, no sul do Afeganistão, pode ser condenado à morte, disse ontem o secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta. O presidente americano, Barack Obama, prometeu ao líder afegão, Hamid Karzai, tratar o caso como se cidadãos e crianças americanas tivessem sido assassinados.