Pentágono deixará de comprar caças para financiar muro de Trump

WASHINGTON - O Pentágono vai abrir mão da compra de vários caças F-35 e drones para desbloquear US$ 3,8 bilhões (R$ 16,50 bilhões) adicionais para o muro que o presidente Donald Trump quer erguer na fronteira com o México, segundo documentos entregues nesta quinta-feira, 13, ao Congresso.

Esse fundo inclui US$ 2,2 bilhões do orçamento do Pentágono para 2020 que havia sido alocado para a compra de equipamentos para a US Air Force e US Navy, de acordo com os documentos consultados pela agência France-Presse.

O valor restante vem de fundos inicialmente previstos para as operações externas das forças armadas americanas (Afeganistão, Síria, Iraque).

Com o acréscimo do Pentágono, o valor destinado ao projeto defendido pelo presidente americano desde sua campanha eleitoral chega a US$ 9,9 bilhões (R$ 39 bilhões), desde que o Departamento de Defesa dos EUA aprovou fundos para a construção do muro na fronteira com o México em julho do ano passado.

O orçamento do Pentágono, que supera os US$ 700 bilhões ao ano, está relacionado a projetos e programas estritamente definidos pelo Congresso.

Entre os equipamentos que não serão comprados por causa do direcionamento do valor disponibilizado pelo Pentágono para o projeto de Trump, segundo documentos entregues pelo Congresso, estão os F-35, os drones armados MQ-9 Reaper, os aviões de carga C-130J e os aviões de reconhecimento marítimo Poseidon P-8.

Quase 1 milhão de imigrantes foram detidos na fronteira sul dos Estados Unidos durante o ano fiscal de 2019, terminado em setembro, quase o dobro do registrado no ano anterior./AFP