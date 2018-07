Pentágono diz que livro sobre Bin Laden contém segredos

WASHINGTON - O Pentágono afirmou nesta terça-feira, 4, que o livro sobre a operação que matou Osama Bin Laden, escrito por um ex-integrante da tropa de elite SEAL, contém informações secretas. O secretário de imprensa do Pentágono, George Little, disse para jornalistas que uma análise oficial do livro No Easy Day (Não Há Dia Fácil) determinou que ele contém informações "sensíveis e confidenciais".

O autor Matt Bissonnette, segundo seus advogados, não é obrigado por lei a submeter o livro para autoridades antes da publicação. Também nesta terça-feira, o almirante Sean Pybus, chefe das forças especiais, enviou uma carta para seus comandados dizendo que vender detalhes sobre missões e treinamentos coloca em perigo as tropas e suas famílias.

Little afirmou que o Pentágono não tentou impedir a circulação do livro porque não teve tempo suficiente.

