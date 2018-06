Pentágono diz que não haverá cooperação com Rússia na Síria

ROMA - Os Estados Unidos descartaram ontem uma cooperação com a Rússia contra o Estado Islâmico (EI) na guerra civil síria e acusaram Moscou de usar uma estratégia equivocada para combater o terrorismo no país. Nas críticas mais duras que fez à Rússia desde o início dos ataques do país na Síria, o secretário de Defesa Ashton Carter disse que as conversas militares entre as duas potências serão restrita ao mínimo necessário para garantir a segurança dos pilotos.

“Não estamos preparados para cooperar com uma estratégia que, como explicamos, é falha - tragicamente falha - por parte dos russos”, disse Carter numa coletiva de imprensa durante viagem a Roma. “Apesar do que o russos dizem, não concordamos em cooperar com a Rússia enquanto continuarem a perseguir uma estratégia equivocada e atingir tais alvos.”

Os Estados Unidos e seus aliados vêm conduzindo há um ano uma campanha de ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria, enquanto pressionam para que Assad fique encurralado diplomaticamente e seja obrigado a deixar o poder.

A Rússia lançou sua própria campanha aérea no mês passado, afirmando que também teria como alvo o Estado Islâmico. Mas os aviões russos também atingiram outros grupos rebeldes que se opõem a Assad, um aliado de longa data de Moscou, incluindo grupos apoiados por Washington.

As declarações de Carter foram dadas após uma reunião com a ministra da Defesa da Itália, Roberta Pinotti. O chefe do Pentágono reiterou que, caso a atitude russa não mude, Washington tentará estabelecer regras que tornem mais seguro o trabalho dos pilotos que sobrevoam a Síria. / REUTERS e EFE