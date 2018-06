Pentágono enviou militares à Jordânia por causa da Síria

Ele disse que cerca de 100 estrategistas e outros militares ficaram na Jordânia após participarem do exercício militar conjunto anual, em maio, e outros chegaram no país desde então. Os militares operam de uma base conjunta no norte de Amã, capital jordaniana. A fonte pediu anonimato pois não tem autorização para falar sobre a missão.

O oficial ressaltou que o time não está lá para lutar, mas para fazer planos de contingência para diversos assuntos, incluindo a forma de se lidar com o fluxo de refugiados sírios e a criação de uma zona desmilitarizada para proteger a Jordânia. As informações são da Associated Press.