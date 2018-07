Pentágono estuda substituir BlackBerry A Research in Motion (RIM), empresa que produz o BlackBerry, segue em seu inferno astral. Além de perder mercado para as concorrentes Apple e Google, a situação piorou depois que o Pentágono anunciou que não renovará seu contrato de exclusividade com a empresa e estuda comprar iPhones para seus funcionários a partir de abril de 2013.