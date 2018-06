Pentágono gastará 10% a mais em 2014 Com a proposta de orçamento enviada pela Casa Branca ao Congresso, o Pentágono conseguiu aliviar cortes previstos. Para 2014, o Departamento de Defesa dos EUA terá acesso a US$ 526,6 bilhões em recursos federais, valor 10% maior do que o deste ano. Em dez anos, em vez de ceifar US$ 500 bilhões, deverá cortar US$ 350 bilhões.