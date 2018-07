Pentágono lança plano para reduzir uso do petróleo

O plano é a tentativa mais ampla do Pentágono em lidar com sua enorme e crescente dependência da energia para conduzir operações militares. Essa dependência da energia se mostrou especialmente cara nas guerras do Iraque e do Afeganistão, levando a crescentes contas de energia e a uma perigosa dependência dos comboios vulneráveis de combustíveis para abastecimento.

"Quanto menos precisarmos da energia, mais resistentes seremos nas operações", disse o vice-secretário de Defesa, William Lynn. "Nós vamos aumentar nossa eficiência militar ao mesmo tempo que reduziremos nossos custos", disse ao Wall Street Journal.

Os objetivos da nova estratégia são cortar a demanda de energia das forças em campo e acelerar o desenvolvimento de suprimentos alternativos, como fontes renováveis e biocombustíveis. Os militares esperam que o novo plano renda dividendos tanto nos campos de batalha, ao criar tropas mais ágeis e letais, quanto em Washington, ao economizar dinheiro a longo prazo com um aparato mais eficiente.

Consumo

O Departamento de Defesa é o maior consumidor individual de energia nos EUA, gastando US$ 15 bilhões em combustíveis no ano passado. Só a Força Aérea americana queima mais petróleo que alguns países pequenos. Cerca de 80% dos comboios dirigidos ao Afeganistão têm como missão transportar combustíveis. Por causa da constante ameaça de emboscadas nas rodovias paquistanesas e estradas afegãs, os fuzileiros navais estimam que um militar é morto ou ferido a cada 24 comboios.

A nova estratégia tem o foco nas operações, incluindo treinamento, desenvolvimento e apoio às forças militares em campo. Essas atividades respondem por cerca de 75% do uso de energia do Pentágono. Apenas um quarto da energia é consumida nos quartéis.

Enquanto a estratégia da energia é nova - e produto de uma medida de 2009 do Congresso que autorizou o projeto de lei - unidades separadas das Forças Armadas dos EUA têm lidado com o problema da energia durante anos, com resultados diversos. A questão ganhou maior urgência devido ao alto preço do petróleo e às experiências no Iraque e no Afeganistão, onde as tropas americanas, durante a década passada, pagaram um preço mais pesado com a necessidade de crescentes quantidades de energia, exigidas por um sistema vulnerável de suprimentos. As informações são da Dow Jones.