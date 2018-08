Pentágono retira frota de Pearl Harbor após furacão se aproximar do Havaí

WASHINGTON - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos determinou nesta quarta-feira, 22, a retirada da frota enviada à base militar de Pearl Harbor, no Havaí, devido à chegada do furacão Lane, que caiu para a categoria quatro, de cinco, na escala Saffir-Simpson.

"Baseado na atual trajetória da tempestade, tomamos a decisão de ordenar a saída de nossos navios na base em Pearl Harbor. Desta forma, os navios terão tempo suficiente para se afastar de forma segura do caminho da tempestade", afirmou o contra-almirante Brian Fort em comunicado divulgado pelo Pentágono.

A ordem afeta todos os navios e submarinos da Marinha americana que não estejam passando por manutenção. Aviões que estejam na base serão colocados em hangares ou serão levados a locais seguros para evitar possíveis danos causados pelo furacão.

Apesar da medida, a frota não se afastará do arquipélago no Oceano Pacífico e ficará em estado de alerta caso para ajudar o governo local em situações de emergência após a passagem da tempestade.

No último relatório, as autoridades metereológicas afirmaram que o furacão Lane continuava avançando pelo Oceano Pacífico com ventos a 250km/h. Atualmente, o furacão está a 500 quilômetros ao sul do Havaí. Na terça-feira, 21, a tempestade chegou a ser considerado de categoria cinco na escala Saffir-Simpson, mas caiu para o nível quatro em seguida.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que o presidente americano, Donald Trump, está "profundamente preocupado" com a segurança dos havaianos. Segundo ela, Trump deu instruções à Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês), para que atue em coordenação com as autoridades locais e se prepare para prestar apoio ao Havaí no que for necessário. //EFE