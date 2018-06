Pentágono treinará equipe para caso de surto de Ebola

O Comando do Norte dos Estados Unidos irá formar o time, que deve incluir 20 enfermeiras para cuidados críticos e cinco médicos especialistas em doenças infecciosas. Outras cinco pessoas irão orientar os quadros de funcionários dos hospitais sobre os métodos adequados para conter a contaminação.

A equipe, ainda não escolhida, será enviada para Fort Sam Houston, em San Antonio, para uma semana de treinamento sobre os mais recentes protocolos adotados para evitar que a doença se espalhe.

O anúncio do Pentágono segue-se a um encontro ontem à noite na Casa Branca entre representantes do primeiro escalão da segurança nacional e da saúde pública para discutir uma resposta ao vírus do Ebola.

O Pentágono já enviou forças do exército para a Libéria para dar assistência aos que enfrentam ao surto, um contingente que pode alcançar 4 mil homens. As tropas enviadas não trabalham diretamente com hospitais ou pacientes contaminados pelo Ebola.