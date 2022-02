Ilhas Maurício, um pequeno país do Índico, desafiam o Reino Unido e tomam arquipélago

As ilhas Maurício, no Oceano Índico, têm um território menor que Luxemburgo. Mesmo assim, decidiram comprar uma briga com o Reino Unido, antiga metrópole colonial, que ainda se agarra a algumas territórios espalhados pelo mundo.

Uma comitiva de Maurício desembarcou esta semana no arquipélago de Chagos, cerca de 60 ilhotas perdidas a 2 mil quilômetros da capital Port Louis. Sem cerimônia, eles retiraram os símbolos britânicos, hastearam a bandeira mauriciana, cantaram o hino e colocaram uma placa reivindicando os atóis.

Londres não gostou e ontem reafirmou que o arquipélago é britânico. “O Reino Unido não tem dúvidas quanto à nossa soberania”, afirmou a chancelaria, em comunicado. Por enquanto, nada de arroubos nacionalistas e soldados embarcando em transatlânticos nas docas de Southampton, como em 1982, na expedição para retomar as Malvinas. Desta vez, a história não ajuda.

Chagos sempre foi uma colônia administrada de Maurício. Nos anos 60, Londres decidiu separar os dois territórios, dando a independência para Maurício, em 1968, e criando o Território Britânico do Oceano Índico, que já nasceu prometido para usufruto dos EUA.

Na época, os americanos procuravam uma ilha deserta para montar uma base militar. Os britânicos então arrendaram o arquipélago para os EUA por 50 anos – até 2016. O único problema era que lá viviam 3 mil pessoas, a maioria pescadores e trabalhadores de plantations que produziam óleo de coco.

“Infelizmente, junto com os pássaros vão alguns Tarzans e Fridays (personagem do romance Robson Crusoe), de origem obscura, que deverão ser levados para Maurício”, escreveu Denis Greenhill, diplomata britânico, em 1966, ao comunicar a Londres o plano de deportação em massa.

Os moradores partiram para o exílio e foram proibidos de voltar. Alguns foram para o Reino Unido, onde formaram uma associação para contestar a expulsão. Em Diego Garcia, maior ilha do arquipélago, os EUA construíram uma base, que mais tarde seria apontada como local de interrogatórios secretos da CIA.

Disputa

Maurício diz que o Reino Unido violou uma resolução da ONU, que proíbe o desmembramento de colônias antes da independência. Até agora, ganhou em todas as instâncias. Em 2015, teve parecer favorável do Tribunal Permanente de Arbitragem. Em 2019, a Assembleia-Geral da ONU deu um prazo de seis meses para os britânicos deixarem as ilhas. A Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Internacional do Direito do Mar também pediram a devolução de Chagos.

Passado o prazo, Maurício decidiu agir como os colonizadores britânicos. Em janeiro, convocou exilados, montou uma expedição e partiu para tomar posse do território. “É um ato simbólico”, disse Jagdish Koonjul, embaixador de Maurício na ONU, na segunda-feira. Resta saber se Boris Johnson, o premiê britânico, terá paciência para lidar com mais uma crise, desta vez a 9 mil quilômetros de casa.