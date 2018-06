Pequim aperta cerco contra construção ilegal em prédio

O complexo abriga cômodos, rochas, árvores e plantas e se tornou o mais recente símbolo do desrespeito à lei entre os ricos, assim como a crescente prática de construção ilegal de anexos em prédios.

Vizinhos dizem que reclamam há anos a respeito da construção de 800 metros quadrados, que afeta a integridade estrutural do prédio e seu sistema hidráulico, mas as autoridades locais não tomaram providências.

O funcionário da gestão urbana do distrito de Haidian, Dai Jun, disse nesta terça-feira que as autoridades vão derrubar a estrutura de dois andares em 15 dias, a menos que o proprietário faça isso ele mesmo ou apresente provas de que a construção foi legal.

O proprietário da construção foi identificado como o presidente de uma importante empresa que atua na área médica e ex-membro do organismo político consultivo do distrito, que mora no 26º andar. Fonte: Associated Press.