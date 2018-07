Pequim busca matéria- prima O interesse chinês pelo continente africano começou a crescer no começo do século. Para alimentar a demanda por matérias-primas e manter seu crescimento econômico, Pequim aumentou drasticamente seus investimentos no continente - entre 2003 e 2011, cresceram de US$ 490 milhões para US$ 13 bilhões, em áreas como mineração, construção civil e turismo. Em contrapartida, 80% das exportações africanas para a China são de produtos primários.