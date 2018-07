No início do mês, o secretário do Tesouro dos EUA, Tim Geithner, esteve na China para pedir apoio às sanções, mas não convenceu as autoridades de Pequim. Apesar de, por princípio, ser contra sanções, a China votou a favor de medidas contra o Irã aprovadas no Conselho de Segurança da ONU, do qual é membro permanente, mas resiste a dar seu aval a decisões adotadas unilateralmente. / CLÁUDIA TREVISAN, PEQUIM