Pequim emite alertas sobre poluição

O governo da cidade sugeriu que crianças, idosos e pessoas sensíveis a baixa qualidade do ar ficassem em ambientes fechados. Na terça-feira, autoridades anunciaram o fechamento de 103 fábricas e ordenaram que 30% dos carros oficiais ficassem fora das estradas.

No terceiro dia seguido de níveis históricos de poluição, a visibilidade na capital do país foi reduzida para 300 metros, de acordo com a rede China Central Television, o que levou 29 voos a serem cancelados e outros 7 adiados.

As informações são da Dow Jones.