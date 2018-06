Pequim fecha fábricas e restringe carros, mas poluição continua alta

Há cerca de dois meses a qualidade do ar fica nas categorias "muito insalubre" ou "nociva". Na terça-feira, um índice mantido pela embaixada dos EUA em Pequim chegou a 517, descrito pela embaixada como "além do índice".

É comum que a poluição por material particulado em Pequim supere 500 partes por milhão. Acima de 300, o índice é considerado nocivo, embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomende um nível diário não superior a 20.

Neste mês de inverno a poluição em Pequim bateu um recorde, entre 30 e 45 vezes acima do limite aceitável, o que cobriu a cidade com uma espessa nuvem que paralisou voos e obrigou as pessoas a permanecerem em ambientes fechados.

(Reportagem de Sui-Lee Wee)