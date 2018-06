Pequim nega ter cometido ciberataques O governo chinês rejeitou ontem as acusações de que realizou ciberataques para roubar segredos militares e comerciais dos Estados Unidos, após as novas acusações feitas esta semana. "A China é contra qualquer tipo de ciberataque e também tem sido vítima de hackers", disse o vice-chanceler Zheng Zeguang. A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva sobre o encontro entre o presidente chinês, Xi Jinping, com seu colega americano, Barack Obama, na próxima semana.