Peregrinação tem histórico de tragédias Todos os anos, milhões de peregrinos muçulmanos viajam para as cidades sagradas de Meca e Medina para o tradicional Hajj. Um desafio de segurança para as autoridades sauditas, as multidões, o tráfego intenso e os rituais de apedrejamentos causam tragédias e deixam milhares de mortos. Veja alguns dos principais acidentes: