Perfil: Ariana Grande é ídolo pop da juventude

Nascida em Boca Raton, no Estado americano da Flórida, a cantora, compositora, apresentadora e atriz Ariana Grande, de 23 anos, é um dos ídolos pop da atualidade do público adolescente e também infantil. Ariana começou a carreira ainda criança.

Aos 8 anos, estreou no papel principal do musical Annie, mas foi interpretando Charlotte, no musical 13, na Broadway, em 2008, que ela chamou a atenção – e ganhou o Prêmio Nacional de Teatro da Juventude.

Na TV, Ariana fez sucesso na série do canal Nickelodeon, Sam & Cat, spin-off de Victorious e iCarly, que ela protagonizou ao lado da atriz Jennette McCurdy. A série chegou ao fim em 2014, mas pode ser vista até hoje no Nickelodeon no Brasil.

Em paralelo à atuação, ela investiu também na carreira como cantora. Em 2013, lançou o single The Way, de seu álbum de estreia, Yours Truly, com participação do rapper Mac Miller. Em apenas uma semana, vendeu mais de 219 mil cópias, e ocupou os topos dos rankings de iTunes e Billboard Hot 100.

Ariana está em turnê com Dangerous Woman, seu terceiro disco – que foi indicado para dois Grammys – , e tem shows marcados no Brasil, no dia 29 de junho, na Jeunesse Arena, no Rio, e 1º de julho, no Allianz Parque, em São Paulo.