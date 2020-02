Perfil: Mike Bloomberg, o candidato ‘esquecido’

DETROIT - Na manhã seguinte ao caucus de Iowa, quando o país acordou com notícias de outro desastre eleitoral, Mike Bloomberg estava no palco de um antigo armazém, fingindo pouca preocupação.

"Ouvi dizer que algo aconteceu em Iowa - ou não aconteceu, não sei qual", disse o bilionário e ex-prefeito de Nova York à multidão, acrescentando que estava dormindo em um avião para Michigan no momento em que os resultados deveriam estar sendo divulgados.

Quando acordou, lembrou Bloomberg, perguntou a alguém o resultado, “e o sujeito disse: 'Nada'. Ainda não consigo entender".

Enquanto o resto do campo democrata tenta se recuperar de Iowa e se deslocar para New Hampshire, Bloomberg aproveita o momento para obter uma vantagem - dobrando seus gastos com televisão em estados-chave, expandindo sua equipe para mais de 2 mil pessoas e viajando pelo país para apresentar como um gerente competente e realizado.

O tamanho e a eficiência digna de máquina da campanha da Bloomberg, pela qual ele já pagou mais de US$ 200 milhões de sua própria fortuna, são distintos se comparados ao desempenho problemático dos líderes partidários em Iowa e aos tropeços do ex-vice-presidente Joe Biden.

Bloomberg, 77 anos, iniciou sua campanha tarde demais para se qualificar para às primeiras primárias, que freqüentemente fazem ou quebram candidatos à presidência. Em vez disso, ele se concentrou nos estados ricos em delegados da Superterça, que votarão no início de março, na esperança de deixar Biden de lado como uma alternativa moderada aos senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren. O ex-prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que terminou surpreendentemente forte em Iowa, também está disputando o manto moderado.

Nas últimas semanas, Bloomberg recebeu repetidos apoios, inclusive de vários prefeitos afro-americanos importantes. Seus anúncios de TV estão sendo exibidos em 27 estados, incluindo Califórnia, Michigan, Flórida e Texas. E ele está agora em quarto lugar nas pesquisas do Washington Post, com apoio de 8% dos eleitores democratas em todo o país.

A força da campanha de Bloomberg estava em exibição vívida na Filadélfia, para onde ele viajou depois de Detroit, enquanto realizava uma manifestação no National Constitution Center que apresentava um show a laser e um buffet que incluía vinho, cerveja, macarrão e pães de graça.

"Bloomberg 2020, faça barulho, Filadélfia!", gritou um DJ quando o grande hall de entrada do centro se encheu de gente, uma multidão que, segundo sua campanha, ultrapassou os 2 mil e foi a maior já vista.

Nada menos que oito palestrantes introdutórios - alguns vestindo camisetas “Eu curto Mike” - retrataram o ex-prefeito como um verdadeiro salvador em espera que pode restaurar a civilidade em Washington.

Quando chegou a sua vez de falar, um momento em que as luzes se apagaram e ele foi apresentado duas vezes como o próximo presidente, Bloomberg disse que os democratas precisam de um candidato que possa "unir o partido e enfrentar Donald Trump".

Enquanto seus rivais estavam correndo de Iowa para New Hampshire para o debate de sexta-feira e a principal da próxima semana, Bloomberg estava voando para Michigan e expressando pouco interesse pelo que estava acontecendo em qualquer outro lugar.

"Estou aqui em Michigan porque este é um estado que absolutamente devemos vencer em novembro, se quisermos derrotar Donald Trump", disse ele à multidão em Detroit.

As paradas de Bloomberg na Filadélfia e Detroit fizeram parte de uma turnê de 48 horas que começou na Califórnia, enquanto ele intensificava seus esforços para distinguir sua campanha não ortodoxa e auto-financiada da de seus rivais democratas.

Ao longo da viagem, que incluía paradas em Sacramento, Fresno e Compton, Bloomberg nunca mencionou seus oponentes democratas pelo nome, dizendo apenas que, se houver outro candidato - "Deus não permita", ele interveio cada vez - ele os apoiaria.

Em vez disso, Bloomberg falou como se ele já fosse a escolha dos democratas, dedicando grande parte de seu foco a destacar o presidente, a quem ele descreveu como um valentão e um mentiroso enquanto se declarava "o Não-Trump".

"Não há nada que Donald Trump possa fazer ou dizer que possa me machucar", disse Bloomberg, uma frase que ele repetia sob aplausos em cada evento. "Ele não vai me intimidar, e eu não vou deixá-lo intimidar vocês."

Bloomberg, em uma entrevista em Detroit, disse que não cita seus rivais democratas durante seus discursos, porque isso apenas os ajudaria. “Por que lhes dar a cortesia?” Ele perguntou. "Estou concorrendo com Donald Trump. Na medida em que essas pessoas estão correndo contra mim, minhas pesquisas estão subindo enquanto as deles estão caindo.”

A aparição da Bloomberg na Filadélfia foi uma demonstração de força na cidade onde a sede da campanha de Biden está localizada. Também aconteceu um dia após a fraca exibição do ex-vice-presidente em Iowa.

No entanto, Bloomberg acenou com a sugestão de que ele está contando com Biden vacilante. "É verdade que, se algumas pessoas não estivessem na corrida, seria mais fácil", disse ele sobre Biden, a quem descreveu como "um cara muito legal" e "amigo de negócios".

Questionado sobre Sanders, ele disse: "A sabedoria convencional é que Sanders e Warren são ruins e, quando obtêm uma boa história no papel, o mercado de ações cai um pouco".

"Talvez após a indicação eles possam mudar de posição", disse ele, visualizando um cenário em que qualquer um dos candidatos dos democratas será definido no outono. "Pessoas fazem isso o tempo todo."

Na maioria das vezes, o público de Bloomberg o cumprimentou calorosamente, exceto por um homem que apareceu em Compton com uma placa que dizia: "Bilionários não devem comprar eleições" e que gritava: "Chega de bilionários!"

Se eles ainda não haviam ‘comprado’ Bloomberg, muitos eleitores disseram estar intrigados, vendo-o como um nova-iorquino como Trump, que tem dinheiro e coragem para desafiar o presidente. "Eles estão no mesmo campo de atuação", disse Fran Pollack, 70 anos, assistente jurídica aposentada que compareceu à aparição da Bloomberg na Filadélfia. "Ele é um oponente formidável para Trump. Precisamos de alguém que possa enfrentá-lo”.

Seu marido, Stan, um vendedor aposentado, também estava checando Bloomberg, mesmo que apenas recentemente tenha se perguntado se Biden "seria viável se você o colocasse em um debate contra Trump". “Biden é forte o suficiente?” Ele perguntou. "O que eu mais gosto no Mike é que ele é forte."

Outros estavam curiosos, mas não queriam se comprometer com um candidato sobre o qual pouco se falou, apesar de seus comerciais onipresentes e seu mantra incessante, "Mike Will Get It Done" (Mike irá fazê-lo, em tradução livre).

"Estou checando Bloom - Bloom", disse Nina Cole Davis, 74 anos, lutando para lembrar seu nome depois que falou em um centro comunitário em Compton. "Estou impressionada" - ela parou por um momento - "Bloomie?"

Seu candidato, ela disse, é Biden, “por causa de seu relacionamento com o ex-presidente Obama. Havia uma irmandade lá que é muito emocionante."

As aparições de Bloomberg foram pontuais e fortemente coreografadas enquanto ele continuava com comentários que lia de teleprompters. Em alguns momentos, ele pareceu improvisar, embora nem sempre com resultados ideais, como em Compton, quando se referiu à estrela pop Shakira como "Shareka".

Em todo lugar que ele ia, uma comitiva de assessores, assessores e repórteres o seguia, viajando em um avião fretado pela campanha, as despesas dos jornalistas reembolsadas pelas organizações de notícias.

Se Trump costuma ser arrogante e bombástico, Bloomberg é autodepreciativo e chato. Falando com uma suave voz nasal, ele se descreveu não como o proprietário de grandes casas em Nova York, Londres e Bermudas, mas como um homem que cresceu na "classe média" e que financiou a faculdade estacionando carros e fazendo empréstimos, “todos que eu paguei de volta”.

Em alguns momentos, ele falou como se fosse um mero espectador de uma campanha que ele financiou com sua fortuna pessoal. "Quantos escritórios temos na Califórnia - alguém sabe?", Ele chamou a equipe do palco durante uma parada em uma cafeteria de Sacramento.

Em todas as aparições, ele fazia questão de listar suas realizações como prefeito de Nova York, nunca deixando de mencionar aumentos de professores, a construção de moradias populares e que ele assumiu uma "cidade esfarrapada" após os ataques de 11 de setembro.

"Começamos a escrever uma história de retorno", disse ele.

Enquanto ouvia Bloomberg em Compton, Gregory Hayes, 63 anos, lembrou outro aspecto da prefeitura de Bloomberg - a política de "parar e revistar" que levou os policiais a parar um número desproporcional de afro-americanos. Pouco antes de anunciar sua candidatura presidencial, Bloomberg pediu desculpas por apoiar a política.

"Não queremos desculpas", disse Davis, um motorista de ônibus aposentado. “Queremos algo substancial - dinheiro, dinheiro - para que as pessoas possam comprar uma casa e mandar seus filhos para a escola porque você interrompeu seus sonhos. Queremos que alguém conserte o mal causado a essas pessoas. ”

Marjorie Shipp, uma professora aposentada que compareceu à aparição de Bloomberg em Compton, disse que recebeu recentemente uma correspondência em massa de sua campanha e ficou encantada por não ter pedido uma contribuição.

"É a primeira vez que isso acontece", disse Shipp. “Ele parece um cara legal. Mas todos eles parecem. Vou continuar ouvindo. "