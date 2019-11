Perfil: Daniel Martínez, esportista e pragmático da Frente Ampla

O advogado Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (centro-direita), corre como favorito para chegar à presidência no segundo turno do Uruguai, no domingo, 24, contra Daniel Martínez, um engenheiro e ex-prefeito de Montevidéu, candidato pela governista Frente Ampla (esquerda).

Daniel Martínez é um engenheiro industrial que foi prefeito de Montevidéu, entre 2015 e 2019, quando renunciou ao cargo para disputar as prévias da Frente Ampla. Aos 62 anos, ele tem dupla nacionalidade: além de uruguaio, é também francês.

Martínez construiu seu caminho até a candidatura após décadas de militância no Partido Socialista, que integra a coalizão de esquerda fundada em 1971, que governa o Uruguai desde 2005.

Longe do carisma do ex-presidente José Mujica ou da paixão militante que despertava o atual presidente Tabaré Vázquez, Martínez é um gestor pragmático.

Para Entender Cenário: Mais uma mudança de poder à vista na América Latina Com os governantes passando por dificuldades em toda a América Latina, a guinada à direita no Uruguai ficou clara nas eleições gerais de 27 de outubro

Esportista, quando assumiu o governo de Montevidéu foi trabalhar de bicicleta e depois começou a circular de veículo elétrico, destacando sua preferência pela energia sustentável.

Casado e pai de três filhas, é a primeira vez que ele disputa a presidência. Em entrevista recente, garantiu que nunca planejou ser presidente. “Às vezes, a vida e os fatos te levam.” / AFP