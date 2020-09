Perfil: RBG, uma pioneira que lutou pela igualdade entre mulheres e homens

WASHINGTON - A juíza da Suprema Corte dos EUA Ruth Bader Ginsburg que morreu nesta sexta-feira, aos 87 anos, tornou-se um ícone do feminismo e da cultura pop com milhões de fãs que a homenagearam por ter esculpido uma doutrina legal que permitiu avanços importantes em direção à igualdade de gênero.

"Notorius R.B.G." é a expressão com a qual milhares de memes compartilhados online, impressos em camisetas e recriados em tatuagens homenageiam a mais velha dos nove magistrados do tribunal.

O apelido vem de "Notorious B.I.G.", considerado um dos rappers mais influentes da história da música, com quem Ginsburg compartilha sua origem no Brooklyn (Nova York) e, segundo seus seguidores, o caráter pioneiro de sua carreira.

Quando, em 1956, Ginsburg começou a estudar Direito na Universidade de Harvard, apenas outras oito mulheres compartilhavam o curso com 500 homens. Na profissão jurídica, a representação feminina era limitada a 3%, lembra ela em sua biografia My Own Words (Minhas próprias palavras, na tradução livre).

Uma mulher em um mundo de homens

Ginsburg entrou em um mundo reservado para homens e enfrentou muitas dificuldades. Ela se mudou para Nova York em 1958 e, quando se formou como a primeira de sua turma naquele mesmo ano, nenhum escritório de advocacia a contratou simplesmente por ser mulher.

Ele se concentrou na academia e começou a lecionar na Universidade de Columbia, por alguns anos. Em 1972, foi uma das fundadoras do Projeto União das Mulheres para as Liberdades Civis na América (ACLU), que tinha o objetivo de mudar as leis para garantir igualdade efetiva entre homens e mulheres.

A hora das mulheres

A estratégia de Ginsburg era usar as decisões contra a segregação racial para mostrar que a jurisprudência já estabelecida dizia que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos perante à lei, um princípio consagrado na Constituição dos Estados Unidos, mas que até então não se aplicava às mulheres.

Em vez de apostar em uma mudança radical, Ginsburg estava colhendo pequenas vitórias que criaram um precedente legal e sobre o que se baseava, passo a passo, na desmontagem de um sistema que permitia a discriminação.

Além disso, Ginsburg veio a entender que parte de sua missão era “educar” a maioria dos homens brancos que ocupava a Suprema Corte e acreditava que não havia problemas em sua visão de mundo.

"Naquela época, eu me via como uma professora de jardim de infância porque os juízes não acreditavam que a discriminação de gênero existia", lembrou, sorrindo, em um documentário sobre sua vida lançado em 2018.

Foi em 1975 que Ginsburg fez os magistrados verem que a discriminação de gênero foi um problema fundamental que prejudicou igualmente homens e mulheres. Ela fez isso no caso de Stephen Wiesenfeld, um homem que teve negado pelo governo ajuda financeira para a viuvez porque esse era um direito reservado às mulheres.

Ginsburg fez com que os juízes reprovassem por unanimidade, em seu favor e, logo depois, a Suprema Corte concordou em revisar se, por séculos, agiu com um viés machista.

Ao todo, Ginsburg defendeu seis casos perante o Supremo entre 1973 e 1976, dos quais ganhou cinco. Ao mesmo tempo, o projeto Mulheres ACLU participou de 300 reclamações em apenas dois anos, entre 1972 e 1974.

De juíza moderada a 'chicote' progressivo

A luta de Ginsburg pela igualdade ganhou uma nova dimensão em 1980, quando ela deixou a profissão de advogada para vestir a bata de juíza e ir para o tribunal de apelações da capital dos EUA, onde construiu uma reputação de ser moderada e cautelosa e de onde deu o salto para a Suprema Corte em 1993, graças à nomeação do presidente democrata Bill Clinton.

Ela foi a segunda mulher a chegar ao mais alto tribunal dos EUA depois de Sandra Day O'Connor, por quem Ginsburg professava grande admiração, apesar de representarem lados ideológicos opostos.

Nos EUA, os juízes da Suprema Corte são nomeados pelo presidentes, que geralmente elegem magistrados que concordam com sua filosofia jurídica.

No início, Ginsburg ficou no centro-esquerdo do espectro político. Mas, como a Suprema Corte tornou-se mais conservadora, passou a incorporar visões mais progressistas e adquiriu o hábito de apresentar seus argumentos por escrito, em voto privado, sempre que discordava da maioria dos magistrados.

Conforme explicado em sua biografia, Ginsburg entendeu que esses argumentos foram reservados para questões de importância fundamental e deram ao Congresso a oportunidade de corrigir um erro jurídico.

Aos poucos, suas opiniões foram se tornando mais conhecidas e passaram a chamar a atenção dos mais jovens, principalmente depois que em 2013 a magistrada se opôs ao fim de parte de uma lei que garantia o direito de voto aos afro-americanos e havia sido aprovada em 1965.

Assim, a "Notorius R. B. G." tornou-se um fenômeno da internet que gerou uma grande quantidade de merchandising, incluindo um livro detalhando os exercícios - pesos, abdominais e agachamentos - que a octogenária fazia duas vezes por semana com seu personal trainer.

Ela começou a fazer esses exercícios em 1999, após superar um câncer de colon. Esse foi o início de sua batalha contra o câncer: em 2009, ela superou outro câncer pancreático, em 2018, precisou remover nódulos malignos de seu pulmão esquerdo e, em 2019, essa doença reapareceu no pâncreas, embora naquele momento parecia tê-lo vencido.

Este ano, porém, a juíza teve de enfrentar o câncer pancreático que acabou custando a vida dela. O câncer também tirou o amor de sua vida, Martin. Os dois se conheceram quando ambos estudavam na Cornell University em Nova York.

"Ele foi o único jovem com quem namorei que se importava que eu tivesse um cérebro", repetia Ginsburg repetidamente.

O outro homem na vida de Ginsburg foi o falecido juiz conservador Antonin Scalia, com quem teve uma grande amizade apesar de suas fortes diferenças ideológicas e com quem ela compartilhava a fascinação pela ópera.

Ginsburg é considerada um herói por muitos nos EUA, mas, ao mesmo tempo, ela se tornou o alvo da direita radical, que zombava de sua idade e pediu para que deixasse seu cargo.

Quando questionada sobre quando planejava se aposentar, Ginsburg sempre respondia de forma semelhante: "Vou continuar a fazer esse trabalho enquanto eu puder fazer isso, e quando eu não puder, esse será o momento em que vou me aposentar"./EFE