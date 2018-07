Perfil: suspeito tem opiniões de direita

OSLO - O suspeito dos ataques de sexta-feira, Anders Behring Breivik, de 32 anos de idade, tem opiniões políticas de direita, segundo a polícia. O chefe de polícia Sveinung Sponheim disse que mensagens suas publicadas na internet "sugerem que ele tem opiniões políticas voltadas para a direita, anti-islâmicas".

Veja também:

'Pude sentir sua respiração', relata sobrevivente

Análise: a ameaça da extrema-direita na Noruega

"Mas ainda não sabemos se isso foi uma motivação para os eventos ocorridos", disse ele à emissora norueguesa NRK. Pouco se sabe sobre ele além do que foi publicado em sites de redes sociais como Facebook e Twitter. As contas dele nos sites foram abertas apenas em 17 de julho.

Na sua suposta página do Facebook, ele se descreve como um cristão e um conservador. A página não está mais disponível, mas afirmava que ele se interessava por musculação, maçonaria e no "poder do indivíduo".

Testemunhas na ilha de Utoya o descreveram como loiro, alto e vestido com um uniforme da polícia. A imagem no Facebook é de um homem loiro de olhos azuis. O jornal norueguês Verdens Gang citou um amigo de Breivik dizendo que ele se voltou ao extremismo de direita quando tinha pouco menos de 30 anos de idade. O jornal diz também que ele participava de fóruns online expressando fortes opiniões nacionalistas.

Aparentemente ele não tinha treinamento militar específico ou ficha criminal. Acredita-se que Breivik tenha crescido e estudado em Oslo. Já adulto, mudou para fora da cidade e criou a empresa Breivik Geofarm, uma companhia agrícola para o cultivo de vegetais.

A imprensa norueguesa diz que por meio da empresa ele teria conseguido comprar fertilizantes, um ingrediente na fabricação de bombas. Sua suposta conta do Twitter apresenta apenas uma mensagem, que cita o filósofo John Stuart Mill: "Uma pessoa com convicção tem a força equivalente a 100 mil que tenham interesses apenas".

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC