Perícia investiga tragédia com Tupolev em Moscou Legistas russos iniciaram ontem o processo de identificação dos cinco tripulantes que morreram em acidente com um avião, no sábado, em Moscou. As equipes de resgate localizaram a caixa-preta do Tupolev-204 da companhia Red Wings. "O avião pousou na área correta, mas, por um motivo indeterminado, não conseguiu parar na pista", disse Alexander Neradko, diretor da agência de transporte aéreo do país.