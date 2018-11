Período de transição pós-Brexit poderá durar até o fim de 2022

LONDRES - A União Europeia (UE) e Londres acertaram que o período de transição previsto depois da saída do Reino Unido do bloco econômico, o Brexit, em 29 de março pode se estender até o final de 2022, dois anos a mais que o inicialmente programado, segundo o projeto do acordo revelado nesta quinta-feira, 22.

Em 1º de julho de 2020, ambas as partes deverão decidir se prolongam por um ou dois anos o período de transição previsto inicialmente até 31 de dezembro de 2020 e durante o qual devem decidir sua futura relação comercial, política e de segurança, segundo o documento.

O governo britânico anunciou, por sua vez, que a primeira-ministra Theresa May fará um discurso no Parlamento nesta quinta-feira para falar sobre este acordo provisório.

Após o anúncio do projeto, a libra esterlina subiu mais de 1% frente ao dólar. A moeda britânica era negociada a 1,2917 dólar frente ao 1,2778 dólar na quarta-feira. A libra não retomou, no entanto, o nível anterior à dura queda da semana passada depois da demissão de vários membros do governo britânico por discordarem dos termos do Brexit.

UE e o Londres também alcançaram um projeto de acordo sobre a declaração política que acompanhará o texto do Brexit e que representa o ponto de partida para negociar a futura relação comercial, anunciou nesta quinta o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"Esta declaração estabelece os parâmetros para uma associação ambiciosa, ampla, profunda e flexível nos âmbitos da cooperação comercial e econômica (...) da política externa, da segurança e da defesa, e âmbitos de cooperação mais amplos", diz o projeto de 26 páginas, visto pela agência France-Presse.

A questão de Gibraltar

May conversou na noite de quarta-feira com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e destacou a boa colaboração das partes para se fechar um acordo do Brexit, após as inquietações expressadas pela Espanha sobre Gibraltar, informou um porta-voz de Downing Street.

"Ela disse que houve uma boa colaboração do Reino Unido, do Governo da Espanha e do Governo de Gibraltar a fim de se chegar a um pacto sobre o acordo de retirada, além de um pacote associado do Memorando de Entendimento relacionado com Gibraltar", afirmou um porta-voz da residência oficial da premiê britânica.

Segundo a fonte, a primeira-ministra "reiterou seu compromisso de se fechar um acordo que funcione para toda a família do Reino Unido (todas as regiões britânicas), incluindo Gibraltar".

Na quarta-feira, May disse no Parlamento que o Reino Unido não excluirá Gibraltar das negociações sobre a futura relação do país com a União Europeia (UE) e lembrou que há um protocolo sobre a cooperação entre Londres e Madri. / AFP e EFE