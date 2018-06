Peritos contradizem capitão de navio italiano Especialistas convocados para as audiências preliminares do naufrágio do cruzeiro Costa Concordia negaram que o capitão Francesco Schettino tenha realizado uma manobra náutica decisiva para salvar a vida dos 4,2 mil passageiros, em janeiro. O comandante defendeu, na quarta-feira, que graças a sua perícia evitou que a embarcação afundasse e a tragédia fosse maior. As audiências estabelecerão se um processo será aberto contra Schettino, acusado de homicídio, naufrágio e abandono do navio.