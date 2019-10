Peronista vence candidata de Macri e é eleito governador de Buenos Aires

Ex-ministro da Economia de Cristina Kirchner, Alex Kicillof foi eleito governador da província de Buenos Aires. Com 79% das urnas apuradas, ele somava 52% dos votos, 13 pontos percentuais à frente da candidata do presidente Maurício Macri, María Eugenia Vidal, que tinha 38,6%. Com o resultado, o peronismo volta ao poder na maior província da Argentina, onde havia governado desde o retorno da democracia, em 1983, até 2015.

"Quero parabenizar a Alex Kicillof e toda sua equipe pela excelente eleição", discursou a governadora, que disse pretender iniciar as conversas sobre transição já nos próximos dias.

Primeira mulher a assumir o governo Buenos Aires, Vidal foi eleita em 2015 na onda que levou o Cambiemos, de Macri, ao poder. A cientista política, de 46 anos, era considerada um fenômeno eleitoral por ter interrompido a hegemonia do peronismo. No entanto, não conseguiu descolar a imagem do presidente, que viu a popularidade cair durante o mandato.

O melhor resultado para o partido de Macri aconteceu na capital, onde Horacio Rodríguez Larreta foi reeleito chefe de governo com mais de 55% dos votos, com cerca de 93% das urnas apuradas. Ele derrotou o candidato kirchnerista Matías Lammens, que tinha 35%. Reduto eleitoral do presidente, a capital passa a ser o principal bastião político do Juntos Por el Cambio

"Juntos vamos fazer uma cidade mais igualitária e segura. Agora, temos que estar mais juntos que nunca para seguir transformando Buenos Aires", disse Larreta.