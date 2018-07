Perry abandona disputa e anuncia apoio a Gingrich

NORTH CHARLESTON - O governador do Texas, Rick Perry, anunciou nesta quinta-feira, 19, o abandono da sua pré-candidatura para a presidência pelo Partido Republicano e o apoio a Newt Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Perry ainda anunciou que Mitt Romney não foi o vencedor das prévias de Iowa, e sim Rick Santorum, o que pode alterar o curso das primárias da legenda.

Perry anunciou que estava colocando um fim à campanha e que a partir de então apoiaria Gingrich, a quem classificou como "visionário conservador".

O governador texanos ainda disse que Santorum, ex-senador da Pensilvânia, vendeu o caucus de Iowa por 34 votos, de acordo com dados do Partido Republicano do Estado. Os votos haviam desaparecido e não foram contabilizados no total, o que faz com que nenhum pré-candidato seja declarado vencedor.

De acordo com os resultados oficiais - contabilizados os votos perdidos, Santorum teria 29.839 votos e Romney, 29,805.