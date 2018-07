Perry confunde idade mínima para votar O pré-candidato republicano à presidência dos EUA Rick Perry cometeu na terça-feira uma série de novas gafes. Em visita a um centro universitário em New Hampshire, o governador do Texas se confundiu com a idade mínima para votar e pediu que os jovens maiores de 21 anos fossem às urnas para votar nele em 2012 - nos EUA, maiores de 18 anos já podem participar do processo eleitoral.