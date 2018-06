Persiste o incêndio em Valparaíso, no Chile Colunas de fumaça surgem da terra em Ramaditas, localidade de Valparaíso, onde um gigantesco incêndio arrasou na madrugada mais de uma centena de casas que se somam as mais de duas mil edificações destruídas, enquanto infantes da marinha se apressam para retirar as cerca de 700 famílias nas áreas próximas.