Perto das eleições, Israel planeja novas casas na Cisjordânia

JERUSALÉM - Há quase dois meses das eleições gerais, o governo israelense resolveu anunciar a criação de mais 450 casas no território palestino da Cisjordânia, denunciou hoje um grupo que fiscaliza as políticas de assentamentos no país.

De acordo com o Peace Now, a nova leva faz parte de um antigo grupo de permissões não construídas. O governo israelense age para "criar fatos" antes das eleições, que acontecem em março, afirma um dos ativistas do grupo, Hagit Ofran.

Israel capturou a Cisjordânia da Jordânia em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias. Os palestinos reivindicam o território para um futuro estado Palestino. A comunidade internacional considera todos os assentamentos nesse território ilegais.