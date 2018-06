Perto de concluir apuração, TSE mostra Evo com 60% dos votos

LA PAZ - Com 90,08% da apuração oficial feita, o presidente da Bolívia, Evo Morales, venceu as eleições com 59,88% dos votos segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira, 15, no site do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

A porcentagem é semelhante ao que as pesquisas de boca de urna mostravam, dados que tanto o governo como a oposição, a imprensa e a comunidade internacional deram como certos nas 24 horas posteriores à votação de domingo em razão do atraso da contagem oficial.

O segundo colocado na disputa presidencial foi o empresário Samuel Doria Medina, com 25,07% dos votos. O ex-presidente Jorge Quiroga terminou em terceiro, com 9,44%.

Segundo o TSE, que foi criticado pelas autoridades e por observadores internacionais pela lentidão da apuração, as atas computadas nesta quarta somam 24.685 de um total de 27.403.

O triunfo abre para Morales e seu vice-presidente, Álvaro García Linera, as portas de um terceiro mandato consecutivo para o período 2015 a 2020. Ao fim do mandato, terão governado a Bolívia por 14 anos. / EFE