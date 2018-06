Peru apreende seis crânios que seriam contrabandeados para o Canadá

Pelo menos seis crânios e quatro mandíbulas de origem pré-hispânica foram apreendidos, antes de serem enviados pelos Correios para o Canadá - informou o Ministério peruano da Cultura nesta quarta-feira (2).

Com conteúdo declarado de "estátuas e artesanato", foram encontrados restos ósseos no pacote, totalizando dez bens arqueológicos, pertencentes ao patrimônio cultural da Nação, acrescentou a pasta, em um comunicado.

A apreensão foi realizada pelo pessoal do Ministério da Cultura durante verificações realizadas na Área de Encomendas de Serviço Postal (Serpost).

Os crânios têm uma deformação oblíqua e se encontram em mau estado de conservação. Um deles está fragmentado na parte lateral, e outros têm pedaços de pele e cabelo. As mandíbulas ainda conservam alguns dentes, afirmou o Ministério.

De acordo com a instituição, as evidências apontam para restos ósseos pertencentes à cultura Paracas (700 a.C.-200 d.C.), que se desenvolveu na região de Ica (costa sul do Peru).

Uma característica da cultura Paracas foi a deformação de crânios praticada pela elite, ritual que levou os especialistas a apelidarem esse grupo de "cabeças alongadas".

Desde 2008, as autoridades peruanas recuperaram 2.065 bens pertencentes ao patrimônio cultural do país, entre eles peças arqueológicas, histórico-artísticas e paleontológicas. / AFP