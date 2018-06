Peru: banco central mantém taxa de juros em 3,50%

Em comunicado, a autoridade monetária disse que a atual taxa é compatível com a sua projeção para que a inflação permaneça dentro da meta em 2014, convergindo para 2% em 2015. De acordo com o BC peruano, os indicadores atuais e as projeções da atividade econômicas continuam mostrando crescimento e as expectativas de inflação permanecem dentro da meta. Em outubro, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 3,09%, acima dos 2,74% no acumulado de setembro.

Já os indicadores internacionais recentes mostram sinais mistos de recuperação da economia mundial, assim como uma maior volatilidade nos mercados financeiros e de câmbio, na interpretação do BC peruano. (Marcella Fernandes - marcella.fernandes@estadao.com)