Peru e México ultrapassam marca de 500 mil casos de covid-19

México e Peru ultrapassaram nesta quinta-feira, 13, a marca de 500 mil casos de coronavírus. O Peru, que apresenta a maior taxa de mortalidade da América Latina, com 78,6 mortes a cada 100 mil habitantes, registrou novo recorde diário de casos.

O México ocupa atualmente o sexto lugar no mundo em contágios e o terceiro em número de vítimas do coronavírus, com 55 mil mortes confirmadas. No boletim divulgado na quinta-feira, o governo mexicano anunciou 7.371 novos casos e 627 óbitos em decorrência da covid-19.

No Peru, 9.441 novos casos foram registrados, elevando o total de contágios a 507.996. Desde o início da pandemia, o país confirmou 25.648 mortes pelo novo coronavírus.

O vice-ministro da Saúde Pública, Luis Suarez, que informou os dados em entrevista coletiva, também disse que na próxima semana haverá uma atualização de dados sobre vítimas de covid-19 no Peru com "informações mais completas" e que, a partir de então, os dados sobre contágios poderão ser conferidos "em tempo real".

No México, esta semana é a 11ª da chamada "nova normalidade" definida pelas autoridades do país, que funciona com base em um semáforo epidemiológico de quatro cores que regula a abertura das atividades econômicas e sociais. Nesta quinta-feira, 16 das 32 jurisdições permanecem na cor vermelha, o nível máximo de risco epidémico, enquanto as outras 16 estão laranja, considerado de alto risco. Até agora, nenhum estado foi declarado em amarelo (risco médio) ou verde (baixo risco)./EFE