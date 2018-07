Peru: estado de emergência em região mineradora O presidente do Peru, Ollanta Humala, declarou ontem estado de emergência em uma região de mineração no norte do país, palco de um amargo conflito. No centro do embate, está o chamado projeto Conga, de US$ 4,8 bilhões, uma ambiciosa iniciativa da gigante de mineração americana Newmont Mining, que vem atraindo protestos de ambientalistas locais.