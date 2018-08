Peru fecha fronteiras a imigrantes venezuelanos sem passaporte

TUMBES, Peru - O governo do Peru exige desde a meia-noite deste sábado, 25, a apresentação de passaporte aos venezuelanos que desejam entrar no país. Nesta madrugada, os centros migratórios nas fronteiras foram fechados e senhas foram distribuídas aos imigrantes que chegaram após a vigência da nova política.

Mais cedo, um grupo de venezuelanos, incluindo crianças, conseguiu atravessar a fronteira graças a um corredor humanitário aberto pelo governo do Equador para agilizar a passagem dos imigrantes ao Peru. "Conseguimos chegar graças ao Equador, que nos trouxe escoltados em cinco ônibus", disse Virginia Velásquez, venezuelana de 36 anos, que chegou à fronteira peruana minutos antes da meia-noite.

Após o início da vigência da política migratória, o Centro Binacional de Atenção Fronteiriça de Tumbes, que funcionava initerruptamente na fronteira com o Equador, foi fechado. Autoridades migratórias distribuem senhas aos que chegam e informam que a fronteira será reaberta no início da manhã e todos deverão apresentar o passaporte se quiserem entrar no Peru. Antes, qualquer venezuelano poderia atravessar a fronteira desde que apresentasse um documento de identidade válido.

Segundo o governo peruano, a medida visa impedir a entrada de venezuelanos com documentos falsos. Na prática, a restrição impede a entrada de imigrantes que não tiveram condições financeiras para obter o passaporte durante a crise financeira venezuelana.

"Não vamos sair daqui porque não temos mais ninguém para nos receber", disse Lourdes Ruiz, de 36 anos, que está viajando há um mês com destino a Lima.

O Equador anunciou medida semelhante, mas a política foi suspensa liminarmente pela Justiça equatoriana. Em resposta, Quito anunciou que passaria a exigir dos venezuelanos um "certificado de validade do documento de identidade emitido por um órgão internacional reconhecido pelo governo do Equador". //AFP