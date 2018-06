Peru: Fujimori dribla a lei para usar redes sociais

Três semanas depois de abrir uma conta no Twitter (@albertofujimori), o ex-presidente reunia mais de 10 mil seguidores - e cada vez mais internautas acompanhavam suas páginas no Facebook e no YouTube, onde Fujimori publicou vídeos com imagens da época em que era o homem forte do Peru.

Para o desgosto do Ministério da Justiça peruano, as mensagens contra os inimigos políticos do ex-presidente têm ganhado ampla cobertura da imprensa local.

Fujimori não tem permissão de possuir um computador ou um celular. Mas dribla a proibição de expressar-se publicamente ao transmitir as frases que compõe em sua cela pelo único telefone público da prisão onde cumpre pena aos seus colaboradores - que, por sua vez, postam as citações na internet e administram as páginas de seu líder.

O ativismo de Fujimori faz com que advogados do governo se apressem para atualizar as leis carcerárias do país, que datam de 1991. Fonte: Associated Press.