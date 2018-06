Peru: governo muda irmão do presidente de prisão A oposição peruana e colunistas de jornais criticaram nesta terça-feira a mudança de prisão de Antauro Humala, irmão do presidente Ollanta Humala, do presídio de segurança máxima de Piedras Gordas para uma cadeia em uma escola militar. Antauro, como Ollanta, é um ex-oficial do Exército. Ele foi condenado a 19 anos de prisão por ter liderado em 2005 uma tentativa de golpe de Estado contra o então presidente Alejandro Toledo.